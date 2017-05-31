تنظيم “داعش” خسر 80 بالمئة من عناصره الإنتحاريين في العراق

أعلن قائد قوات الشرطة العراقية الإتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، في تصريح صحافي، أنّ “تنظيم “داعش”، خسر ما نسبته 80 بالمئة من عناصره الإنتحاريّين”، لافتاً إلى أنّ “قوّاته استولت على عشرات العجلات المفخّخة جاهزة التلغيم والتدريع وأنّ “داعش” يفتقد حاليّاً للعناصر الإنتحاريّة بسبب تصفية أعداد كبيرة منهم في الأسابيع الماضية وتشظّي التنظيم إلى خلايا متفرّقة يسودها الإرباك”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الاثنين الماضي، قد أفاد بأنّ “إعلان النصر في الموصل على مسلّحي تنظيم “داعش”، سيكون قريباً جدّاً”.