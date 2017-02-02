تنظيف الأسنان يمكن أن يطيل العمر لـ6 سنوات

وجد العلماء الأوروبيون في سياق التجارب أن التنظيف اليومي للأسنان قد يطيل عمر الإنسان 6 سنوات.

ويعود ذلك إلى أن العناية المستمرة بالأسنان وتنظيفها بشكل مستمر يمنع تشكل “طبقة القلح” (عبارة عن طبقة لزجة شفافة أو بيضاء من البكتيريا واللعاب وفتات الطعام تتجمع على الأسنان، وإذا لم تنتزع بالتنظيف اليومي تتصلب لتصبح حصى متماسكة)، ويسبب وقوع الحصى في الأوعية الدموية إنسدادها، ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لموقع “oane”، فقد أكد الأطباء أنه من الضروري تنظيف اللسان أيضا، حيث يمكن تشكل “البلاك” والبكتيريا اللذين يضران بالجهاز الهضمي والحاسات الذوقية والتي تؤدي إلى زيادة في تناول الأطعمة لدى المريض.

ومع ذلك يحذر الأطباء من تنظيف اللسان بفرشاة الأسنان، وإنما يجب تنظيفه بأداة خاصة أو بملعقة، ويجب البدء بهذه العملية مباشرة بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان.

وكالات