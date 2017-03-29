تنس غرب آسيا: نهائي الاناث بين لبنان وايران الخميس

لليوم الثالث على التوالي، تواصلت بطولة غرب آسيا بالتنس (فئة تحت الـ 12 للذكور والاناث) التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة تحت اشراف الاتحاد الآسيوي على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك. وستقام الخميس المباراة النهائية للاناث بين لبنان وايران، على ان يقام في اليوم عينه الدور نصف النهائي للذكور. ويتألف منتخب لبنان للاناث من يمنى فيصل وماريا بريدي ويارا ماضي.

وحضر مباريات الأربعاء رئيس الاتحاد أوليفر فيصل ونائبه باتريك مخباط والأمين العام ألان صايغ وعدد من أعضاء الاتحاد واهالي اللاعبين.

وفي ما يلي النتائج المسجلة الأربعاء:

*ذكور: فاز لبنان على ايران (3-0) كالآتي: فاز اللبناني فريدي اسطفان على الايراني نازاري أتين بمجموعتين لصفر واللبناني فادي بيدان على الايراني اميرالي غافام بمجموعتين لصفر واللبنانيان فادي بيدان وتيمور عواد على الايرانيين اميرالي غافام ونازاري أتين بمجموعتين لصفر . وفازت قطر على العراق (3-0) وسوريا على البحرين (3-0).

وفي ما يلي برنامج مباريات الخميس:

-الساعة 10:نهائي الاناث بين لبنان وايران

-الساعة 10:نصف نهائي الذكور بين لبنان والعراق.

-الساعة 10:نصف نهائي الذكور بين ايران وقطر

– يشار الى ان البطولة تختتم بعد ظهر الجمعة بنهائي الذكور، حيث ستليها عملية تتويج الفائزين والفائزات.