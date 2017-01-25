تنس أستراليا: فافرينكا ـــــ فيديرير في نصف النهائي

يتواجه السويسريان ستانيسلاس فافرينكا المصنف رابعا وروجيه فيديرير المصنف 17 في نصف نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما امس في ربع النهائي، بينما تأهلت الاميركية المخضرمة فينوس ويليامس الى دور الاربعة بعد غياب 14 عاما.

وتغلب فافرينكا على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا الثاني عشر 7 – 6 (7 – 2) و6 – 4 و6 – 3، ليحجز أولى بطاقات الدور نصف النهائي لأولى البطولات الاربع الكبرى المقامة في مدينة ملبورن. ويلاقي فافرينكا بطل استراليا 2014، في نصف النهائي مواطنه فيديرير الفائز على الالماني ميشا زفيريف 6 – 1 و7 – 5 و6 – 2.

وسيطر فافرينكا الذي فاز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، على مجريات المباراة ضد تسونغا، باستثناء المجموعة الاولى التي حسمها بعد شوط فاصل. وقال فافرينكا: «من الصعب مواجهة تسونغا، فهو لاعب قوي. اعتقد ان الاجواء كانت سريعة اليوم (امس) ولم يكن من السهل السيطرة على الكرات لان الرياح كانت قوية». ويخوض فافرينكا نصف نهائي بطولة استراليا المقامة في ملبورن للمرة الثالثة، وهو الثامن له في البطولات الاربع الكبرى. واقيمت المباراة بين فافرينكا وتسونغا قبل مباراة فيديرير وزفيريف. وفي المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، تطرق فافرينكا الى احتمال لقائه مواطنه الذي يحمل الرقم القياسي في عدد القاب البطولات الكبرى (17)، فقال ممازحا: «اذا تواجهت مع فيديرير، فمن الصعب علي كسب عطف الجمهور، لكنني آمل ان يصفق البعض منهم لي».

واحتاج فيديرير الى 92 دقيقة فقط للتغلب على زفيريف المصنف 50 عالميا، والذي خاض اول ربع نهائي لبطولة كبرى بعدما حقق مفاجأة كبرى في ثمن النهائي باقصاء المصنف اول البريطاني اندي موراي. وحسم فيديرير المجموعة الاولى في 19 دقيقة فقط. وقال السويسري البالغ من العمر 35 عاما بعد تأهله: «انا سعيد. خضت افضل مباراة لي في البطولة. لم اشعر بانني سأكون جيدا لهذه الدرجة. اما الآن فاجد نفسي في نصف النهائي لمواجهة ستان. انه امر رائع بالنسبة الينا.. اتطلع لهذه المواجهة». وسيتواجه فيديرير وفافرينكا للمرة الثانية والعشرين، ويتفوق الاول بوضوح بعد ان فاز في 18 منها. اضاف فيديرير الساعي للقب خامس في ملبورن: «كنت اتوقع الاستمرار لبضعة ادوار حسب القرعة، ربما الدور الرابع او ربع النهائي. هذا كان هدفي»، وذلك بعدما عانى اصابات في الجزء الثاني من الموسم الماضي، مما ادى الى تراجعه في تصنيف اللاعبين.

ولدى السيدات، تغلبت فينوس ويليامس المصنفة ثالثة عشرة على الروسية اناستازيا بافليوتشينكا 6 – 4 و7 – 6 (7 – 3). وهذه المرة الاولى تبلغ ويليامس هذا الدور منذ 14 عاما، عندما خسرت نهائي 2003 امام شقيقتها الصغرى سيرينا التي تلتقي في الدور نصف النهائي اليوم الاربعاء، البريطانية جوهانا كونتا. وقالت فينوس: «اريد الذهاب الى ابعد ولن اكتفي بهذا القدر». وحازت ويليامس سبعة القاب في البطولات الكبرى (خمسة في ويمبلدون البريطانية ولقبان في فلاشينغ ميدوز)، آخرها في ويمبلدون 2008، الا ان مستواها تراجع ما بين 2010 و2014 بسبب الاصابات. وكانت فينوس بلغت نصف نهائي ويمبلدون الصيف الماضي، الا انها خسرت امام الالمانية انجليك كيربر.

وتلتقي فينوس في نصف النهائي مواطنتها كوكو فاندفيغه المصنفة 35، الفائزة على الاسبانية غاربيني موغورتسا السابعة 6 – 4 و6 – 0. وبهذا الفوز، واصلت فانديفيغه مفاجآتها في البطولة، بعد اقصائها كيربر حاملة اللقب والمصنفة اولى عالميا في ثمن النهائي. وسبق لفانديفيغه ان واجهت فينوس ويليامس مرة واحدة وسقطت امامها في دورة روما العام الماضي. وقالت فاندفيغه: «لم اكن اشعر بحالة جيدة قبل المباراة. كنت متوترة الا انني حاولت ان العب كما افعل دائما. انهارت منافستي في المجموعة الاولى، وفي الثانية كنت كقطار لا يستطيع احد وقفه».

وردا على سؤال عن احتمال مواجهتها فاندفيغه، أبدت فينوس ثقتها بقدرتها على احراز لقب البطولة، قائلة: «لما لا؟ انا احاول الايمان بهذا الأمر. هل علي ان انظر الى الجهة المقابلة من الشبكة وأؤمن ان اللاعبة الاخرى تستحق اللقب أكثر؟». اضافت: «هذه ليست ذهنية الابطال (..) اريد ان اكون البطلة، ولا سيما هذه السنة. ذهنيتي على ارض الملعب هي الآتية: انا استحق الفوز».