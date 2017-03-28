تنسيق ايراني روسي لمكافحة الارهاب.. ومعارك قاسية في الغوطة

فيما لا تزال المعارك في الغوطة الشرقية مستمرة، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء، أن روسيا يمكن أن تستخدم قواعد عسكرية إيرانية لمكافحة الإرهاب في سوريا على أن تكون كل حالة على حدة.

من جهة ثانية، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى اننا ننسق مع الايرانيين في مكافحة الارهاب خاصة تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني حسن روحاني في موسكو اننا تمكنا بالتعاون مع إيران من ترسيخ الهدنة في سوريا وتحريك المفاوضات السورية، مشددا على ان عملية أستانة واتفاق وقف الأعمال القتالية مسألة هامة بالنسبة للوضع بسوريا.

بدوره، أعلن روحاني توقيع اتفاقية مع موسكو لبناء وحدتين جديدتين بمحطة بوشهر النووية”.

وأوضح “اننا ناقشنا إقامة منطقة للتجارة الحرة بين إيران وبلدان الاتحاد الأورو آسيوي”، لافتاً الى “اننا ناقشنا أيضا الأوضاع في سوريا واليمن ومكافحة الإرهاب”.

من جهة ثانية، أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن “القوات الحكومية السورية بدأت عملية خاصة في غوطة دمشق الشرقية بغية تفريق قوات الإرهابيين والقضاء عليهم”.

ولفتت إلى أن “هذه المنطقة بالذات هي مصدر القصف بالهاون على أحياء دمشق السكنية، بما في ذلك منطقة المزرعة، حيث تقع السفارة الروسية”، موضحةً أن “عمليات القصف على أحياء دمشق، تنطلق من حيي جوبر والقابون اللذين مازالا تحت سيطرة تنظيم جبهة النصرة”. ووصفت الوضع في هذه المنطقة بأنه الأكثر صعوبة.