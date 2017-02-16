تناولوا الخضار والفواكه للحصول على السعادة

أكد علماء من جامعة أوتاغو النيوزلندية أن زيادة كميات الخضار والفواكه التي يتناولها الإنسان في حياته اليومية تحسن من حالته النفسية في غضون أسبوعين فقط.

وتوصل العلماء لتلك النتائج بعد تجارب شملت نحو 170 شابا وفتاة تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاما.

وقال العلماء: “لقد استمرت تجاربنا لمدة أسبوعين، وخلال التجارب قمنا بتقسيم المشتركين لثلاثة مجموعات، المجموعة الأولى كانت تتبع نمط الغذاء اليومي المعتاد، وتم تذكير أفراد المجموعة الثانية بتناول الخضار والفواكه عن طريق الملاحظات المكتوبة التي كنا نتركها لهم كل يوم، أما أفراد المجموعة الثالثة فقد تم إجبارهم على اتباع حمية غذائية تعتمد على الخضار والفواكه بشكل أساسي”.

وبعد نحو الأسبوعين تم اختبار الحالة النفسية لجميع المشتركين، فتبين أن أفراد المجموعة الثالثة كانوا أكثر سعادة ورضا عن حياتهم، وشهدوا موجة حيوية ونشاط غير مسبوقة.