تمديد صلاحية ترخيص حمل الاسلحة عن ال 2016 لغاية 15 نيسان 2017

اصدر وزير الدفاع الدفاع قرارا حمل الرقم 440/و د حول تمديد صلاحية تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016 وجاء فيه:
“المادة الاولى: تمدد صلاحية تراخيص الاسلحة التالية والصادرة عن العام 2016 حتى تاريخ 15/4/2017:
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية.
– تراخيص حمل السلاح صفة خاصة.
– تراخيص حمل السلاح صفة دبلوماسية.
المادة الثانية: تستمر الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني باستقبال الطلبات للحصول على تراخيص حمل الاسحلة عن القسم الاول من العام 2017 وفقا للانموذج المعمم على موقع الوزارة lb.gov. mod. www.
المادة الثالثة: يبقى مجمدا مفعول جميع تراخيص حمل الاسلحة بما فيها الدبلوماسية في مدينة طرابلس، باستثناء تراخيص حمل السلاح صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ولرؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية ولموظفي السفارات الاجنبية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2017″.
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