تكه جي يغيب عن النجمة أمام الإخاء

سيغيب نجم فريق النجمة خالد تكه جي عن مباراة فريقه في الجولة الـ14 من بطولة الدوري اللبناني أمام الإخاء أهلي عاليه وذلك بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة السابقة أمام الإجتماعي والتي فاز بها النجمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء .

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