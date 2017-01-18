تكه جي: على الإدارة إعادة النّظر في قرارها

ودّع نجم نادي النجمة خالد تكه جي قائد الفريق عباس عطوي بعد قرار الإدارة اليوم بالإستغناء عن خدماته مطالباً منها إعادة النظر بقرارها هذا.
وكتب تكه جي عبر صفحته الشخصية في فايسبوك قال :” لطالما قدمت و ضحيت للنادي الذي تربيت فيه و لعبت له ٢٠ عاماً و كنت أخاً و صديقاً للجميع ، نرجو من الإدارة الكريمة إعادة النظر في قرارها “.
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