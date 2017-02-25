تكليف قضاة تحقيق متابعة مسألة المرشح الفرنسي للرئاسة فيون

اعلنت النيابة الوطنية المالية الفرنسية مساء الجمعة ان قضاة تحقيق سيكلفون التحقيق في شبهات وظائف وهمية تحوم حول عائلة المرشح اليميني للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون.

ويستطيع القضاة استدعاء المرشح الرئاسي في اي وقت لتوجيه تهمة محتملة اليه او سؤاله بصفة شاهد.

وجاء في بيان للنيابة المالية انها فتحت الجمعة تحقيقا قضائيا ب”اختلاس اموال عامة، وسوء استغلال املاك اجتماعية، وتواطؤ واخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب ابلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة”.