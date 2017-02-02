تقارير صحفية: إنتر ميلانو حجز مانولاس للميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلانو وجد الإتفاق مع مدافع نادي روما والدولي اليوناني كوستاس مانولاس من أجل الإنضمام إلى صفوف النيراتزوري في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن الإنتر حجز اللاعب من الآن للإنضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي، وأن سيوقع على عقدٍ لمدّة خمس سنوات مع الفريق مقابل 4.5 مليون يورو سنوياً.

وأشارت التقارير إلى أن الإنتر لن يعاني للوصول إلى إتفاق مع روما من أجل ضمه، حيث سيعرض 44 مليون يورو على الطاولة لروما التي طلبت مراراً بـ40 مليون يورو من أي نادٍ يسعى إلى شرائه.