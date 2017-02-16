تفكيك 4 خلايا لداعش وإيقاف 18 متهماً في السعودية

اعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، تفكيك 4 خلايا لتنظيم “داعش” الارهابي في السعودية وإيقاف 18 متهماً. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن خلايا “داعش” المكونة من 15 سعودياً ويمنيين اثنين وسوداني، انتشرت في مكة والمدينة والرياض والقصيم.

وزارة الداخلية

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، أنه “امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة تمكنت الجهات الأمنية – في عمليات استباقية بدأت يوم السبت – من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة “مكة المكرمة – المدينة المنورة – الرياض – القصيم”.

ونشط عناصرالخلايا بأدوار متنوعة، كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري، الذي قتل في وقت سابق في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما باستراحة الحرازات بمحافظة جدة “خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي (سعوديا الجنسية). اضافة الى اختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم “داعش” الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات ‏في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وتحضير الخليط المستخدم في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها.

وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من:

‏1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني – سعودي الجنسية.

2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي – سعودي الجنسية.

3- راجي عبده علي حسن – سعودي بالتجنس.

4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية.

5- سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية.

6-صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية.

7-عاطف صواب ظافر الشهري – سعودي الجنسية.

8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد- سعودي الجنسية

9- عبدالله إبراهيم سليمان العضيبي-سعودي الجنسية.

10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية.

11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية.

12-عبدالملك حمد عبدالله الفهيد-سعودي الجنسية.

13-محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية.

14- معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان – سعودي الجنسية

15-مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية.

16- أيمن عمر أحمد مقبل-يمني الجنسية.

17- خالد أحمد محمد باجعفر-يمني الجنسية.

188- مازن الأمين مختار محمد-سوداني الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت “مليوني” ريال سعودي.