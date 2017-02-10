تفاصيل عقد ميسي التاريخي من برشلونة

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن وصول خورخي ميسي، والد نجم برشلونة والأرجنتين ليونيل ميسي، الى مدينة برشلونة للبدء في مفاوضات مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكاتالوني لتمديد عقد إبنه.

وأشارت الصحيفة الى أن خورخي سيرافق برشلونة إلى مدينة باريس عندما يخوض الفريق مباراته امام باريس سان جيرمان في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في حديقة الأمراء بعد أسبوعين.

وكشفت أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد اجتماعًا بين رئيس برشلونة بارتوميو وخورخي ميسي، وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر بين جميع المعنيين.

وأكدت الصحيفة أن بارتوميو قبل أن يلتقي بوالد اللاعب اجتمع شخصيًا مع ليونيل ميسي وقدم له العرض الذي سيتم تقديمه بشكل رسمي لوكيل اللاعب ووالده، حيث يعتقد بارتوميو أن ميسي ليس مجرد لاعب، بل هو اللاعب الأهم والأبرز في العالم.

وحسبما أوردت الصحيفة فإن العرض المقدم للاعب سيكون عبارة عن عقد طويل الأمد بالإضافة إلى مبلغ ثابت، بصرف النظر عن المكافآت وحقوق الإعلانات والإضافات الأخرى.

كلا الطرفين على أبواب الاجتماع الرسمي الأول خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيعطي برشلونة الأولوية للوصول إلى اتفاق نهائي وسريع مع ليونيل ميسي.