تفاصيل جديدة عن قانون الانتخاب الجديد

قانون الإنتخاب الجديد القائم على النسبية بإعتماد خمس عشرة دائرة يحتاج الى تفسيرات كثيرة تتعلق بتفاصيله التي لم يتم الإتفاق عليها بين القوى السياسية حتى الساعة والعمل في الأيام القليلة المقبلة سينكب على تذليل العقبات التقنية المتعلقة بإستخراج النتائج وكيفية احتساب الأرقام وفقا للدوائر واللوائح .وزير الداخلية السابق زياد بارود شرح للمستقبل الآلية التي يتم عبرها الإنتخاب وفق الدوائر بالاضافة الى عملية الفرز.

القانون الجديد قد يفرز تحالفات سياسية مختلفة عن السابق تحتاج الى ضمانات تمت مناقشتها مبدئيا في الإجتماع الثلاثي في بعبدا على ان يتم التشاور بها مع باقي الأفرقاء لأنها جزء مهم من التوافق على القانون.

يبقى قانون الإنتخاب والإنتخابات التي ستجري على اساسه رهنا بتطورات الأيام المقبلة والتمديد التقني الذي قد يتجاوز السبعة اشهر.

تقرير: شهير ادريس