تغييرات جذرية في بنية حزب الله وتحويل جميع وحداته الى “جهادية”

Members of Lebanon's militant Shiite Muslim movement Hezbollah stand on a pick-up truck mounted with a multiple rocket launcher as they take part in a parade in the southern city of Nabatiyeh on November 7, 2014, to mark the 13th day of Ashura, where believers mourn the killing of the Prophet Mohammed's grandson, Imam Hussein, during the battle of Karbala in central Iraq in the seventh century. AFP PHOTO / MAHMOUD ZAYYAT (Photo credit should read MAHMOUD ZAYYAT/AFP/Getty Images)
تغييرات جذرية يجريها خزب الله في بنيته الحزبية مع بدء تحويل جميع وحداته الى وحدات “جهادية “ولن يختلف الامر بالعمل السياسي عن اي طبيعة لعمل اخر داخل متظومة الحزب كون جميع المنضوين في صفوفه خاصعين لدورات عسكرية.
المصادر تقول ان هذه التغييرات تاتي في سياق الظروف الني تشهدها المنطقة ولتجنب حالة الترهل التي اصابت الحزب واعادة تنشيطه.
وقالت المصادر ان التغييرات بدات مع اعفاء المسؤول في الحزب الشيخ نبيل قاووق من متصبه الحالي كنائب لرئيس المجلس التنفيذي وتكليفه العمل الوقائي بانتظار تعيين بديل عنه.
مع الاشارة الى ان اي تغييرات في مجلس شورى الحزب المكون من ستة اعضاء ويراسه الامين العام السيد حسن نصرالله لن تجري وسيبقى الوضع على ما هو عليه.
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