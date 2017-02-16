تغريم سيتي 35 الف جنيه استرليني لمخالفته قواعد المنشطات

غرّم الاتحاد الانكليزي لكرة القدم الخميس نادي مانشستر سيتي بمبلغ 35 الف جنيه استرليني (44 الف دولار اميركي) بعد قبوله التهمة الموجهة اليه بمخالفة قواعد مكافحة المنشطات.

واصدر الاتحاد الانكليزي بيانا قال فيه ان المعلومات حول فشل سيتي في تزويده بمعلومات عن +مكان تواجد+ اللاعبين كانت دقيقة، مضيفا “بعد جلسة استماع امام لجنة مستقلة، غرم نادي مانشستر سيتي بمبلغ 35 الف جنيه استرليني ووجه اليه تحذيرا بشأن سلوكه في المستقبل بعد ان اعترف بخرقه قواعد الاتحاد الانكليزي لمكافحة المنشطات”.

ورفض سيتي في اتصال مع الوكالة الوطنية “برس اسوسييشن” التعليق على العقوبة التي فرضت عليه.

وكان الاتحاد الانكليزي اعلن في 11 كانون الثاني الماضي انه وجه لسيتي تهمة مخالفة القواعد المتعلقة بمكافحة المنشطات، مضيفاً حينها: “يعتقد بان النادي فشل في تزويد معلومات دقيقة بخصوص +مكان التواجد+، مخالفا البند 14 (دي)”، ثم اكد الخميس في بيانه ان المعلومات المتعلقة بالتهمة كانت دقيقة.

وتنص قاعدة “مكان التواجد” على ضرورة ان يزود النادي الاتحاد الانكليزي بمكان تواجد اللاعب في حال غيابه عن حصة تدريبية مقررة سابقا، كما يتوجب عليه اعلام الاتحاد بمكان اللاعب في حال ترك الاخير الحصة التدريبية قبل انتهائها.

وعلى النادي ان يزود الاتحاد بمكان اللاعب في حال غيابه عن التمارين الجماعية من اجل التمرن وحيدا.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد، على اللاعب ان يملأ استمارة تتضمن اسمه وناديه وعنوانا مع الزمن الذي سيتواجد خلاله في هذا العنوان اقله لمدة ساعة من اليوم الذي سيغيب فيه عن التمارين. وفي حال لم يقم اللاعب بذلك او لم تكن معلوماته دقيقة، سيعني ذلك تهربه من فحص المنشطات ما قد يؤدي الى ايقافه.

ولم يكشف الاتحاد الانكليزي علناً عن ثلاثة حوادث خالف فيها سيتي قواعد مكافحة المنشطات، لكن علم بانه وجه للنادي كمجموعة تهمة سوء التصرف عوضا عن ذكر اشخاص محددين، علماً بان هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” كشفت بعد الاعلان عن اتهام النادي ان الاخير خالف قاعدة “مكان التواجد” لانه لم يعلم الاتحاد بقرار تغيير موعد حصة تدريبية.

والمسألة تتعلق بمخالفة قواعد الاتحاد الانكليزي فقط، ولا اختصاص فيها للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أو الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات، لان قوانينهما لا تشمل مخالفات الفرق.