تعيين سفير سعودي جديد في لبنان وعودة الرحلات السياحية إليه

بعد القطيعة السياسية بين السعودية ولبنان، جاءت جولة المسؤول السعودي على القيادات اللبنانية، وإبلاغه قرار بلاده بتعيين سفيرٍ جديد في لبنان، وإستئناف رحلات السعوديين إليه خطوة جديدة لاعادة احياء العلاقات بين البلدين.

وتأتي جولة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان في لبنان لاستكمال البحث في المواضيع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية.

ونقل السبهان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعون، مؤكدا حرص العاهل السعودي على ان يتابع الوزراء في البلدين نقاط الاتفاق خلال القمة اللبنانية -السعودية.

واعلم المسؤول السعودي الرئيس عون بتعيين سفير جديد للمملكة في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية الى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.

من جهته، حمل عون الوزير السبهان تحياته الى خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا ان التوجيهات اعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.

وفي السراي الكبير، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السبهان في حضور السيد نادر الحريري وعرض معه آخر المستجدات المحلية والاقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية والامنية والسياحية.

وزار الوزير السبهان المصيطبة حيث التقى الرئيس تمام سلام وعرض معه آخر التطورات في لبنان والمنطقة. ومن ثم زار كليمونصو حيث استقبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط في حضور نجليه تيمور واصلان ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة والنائب وائل ابو فاعور وتم استعراض الأوضاع المحلية والاقليمية.