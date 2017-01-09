تعليق ساخر على ماريا كاري في حفل “غولدن غلوب” (فيديو)

سخر المذيع جيمي فالون من المغنية ماريا كاري أثناء تقديمه لحفل “غولدن غلوب” لهذا العام، وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة بعد فشل حفلها في رأس السنة.

أطلق فالون تعليقاً ساخراً على ماريا بعد صعوده للمسرح ليقول: “ماريا كاري اتصلت بي الآن وتعتقد أن المنتج ديك كلارك يرغب في إفساد حديثي الضاحك”، ليضحك النجوم الحضور بشدة على كلامه.

وكانت كاري تعرضت لموقف صعب في حفلها ليلة رأس السنة، نتيجة مشاكل تقنية في الصوت، لتتهم المنتج ديك كلارك بأنه وراء هذه الأعطال، الأمر الذي نفاه بشدة.