تعرّف إلى الأفضل في بطولة أمم افريقيا

اختير الحارس المصري أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الافريقية في الغابون، فيما أحرز النجم الكاميروني كريستيان باسوغوغ لقب أفضل لاعب، وفي حين، توج الكونغولي جونيور كابانانغا بلقب الهداف، رغم خروج منتخب بلاده مبكرا من البطولة.

وكانت الكاميرون قد توجت بلقب البطولة، بفوزها القاتل على مصر بهدفين لهدف في النهائي.