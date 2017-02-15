تعرف على موعد كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة

تحدثت تقارير صحفية كتالونية الأربعاء عن تحديد موعد مباراة كلاسيكو الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو بيرنابيو من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لإذاعة “راك 1” الكتالونية فإن المباراة سوف تكون يوم الأحد الموافق 23 نيسان المقبل، والذي يوافق يوم مهرجان سانتا جوردي الشهير في مقاطعة كتالونيا.

وسوف تقام المباراة ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني، وستكون بعد مباريات عودة الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

يُذكر أن كلاسيكو الذهاب في الكامب نو انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق في شهر كانون الأول من العام الماضي 2016.