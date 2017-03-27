تعرف على برنامج المرحلة الثانية من بطولة لبنان لكرة السلة

كشف الاتحاد اللبناني لكرة السلة عن جدول مباريات الذهاب للمرحلة الثانية من بطولة لبنان لكرة السلة والذي قسم على مجموعتين وذلك بعد انتهاء منافسات الدوري العادي .

وتألفت المجموعة الاولى من الهومنتمن ، بيبلوس ، اللويزة والحكمة ، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من الرياضي ، المتحد ، الشانفيل والتضامن .

وأتى جدول المباريات على الشكل التالي :