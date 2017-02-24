تعرف على ابرز الاسماء المرشحة لخلافة رانييري

كشفت مصادر صحفية إنكليزية أن نايجل بيرسون المدرب السابق لنادي ليستر سيتي يعتبر المرشح الأوفر حظا لخلافة كلاديو رانييري في الإدارة الفنية للفريق .
وكان الفريق الانكليزي قد اعلن عن إقالة المدرب الإيطالي بسبب سوء النتائج ، بعد ان قادهم لتحقيق لقب الدوري الممتاز في الموسم المنصرم ، ومن المنتظر أن تنافسه أسماء آخرى على الوظيفة ، يتقدمها آلان باردو ، مارتن أونيل وروبيرتو مانشيني .
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