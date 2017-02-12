تعرفوا على هدية صابر الرباعي في عيد الحب (فيديو)

طرح الفنان التونسي صابر الرباعي برومو أغنيته الجديدة “ملكت الكون”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.
والأغنية من كلمات هاني الصغير، وألحان وتوزيع خالد البكري، وهندسة صوت ياسر أنور.
ومن المقرر أن تصدر الأغنية الجديدة بالتزامن مع عيد الحب، وأعلن عنها لجمهوره عبر صفحته الخاصة على “فايسبوك” قائلاً: “انتظروا أغنيتي الجديدة ملكت الكون في يوم عيد الحب”.
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