تعرفوا على ما تأكله الملكة اليزابيث كل يوم!

التزاماً بالقاعدة الصارمة “لا للنشا”، تبدأ الملكة اليزابيث الثانية يومها بالبسكويت وبوعاء من شاي الـEarl Grey قبل الفطور الذي يتألف من الحبوب واللبن وشراب القيقب (maple syrup) مع التوست بالمربى قليل الدسم. وفي المناسبات، تزيد على القائمة البيض المخفوق والسالمون المدخن والكمأة (truffle).

أما على الغذاء، فتأخذ كوكتيلاً من الجين والـDubonnet وهو نبيذ فرنسي حلو المذاق وعالي الجودة مع شريحة حامض والكثير من الثلج. أما الغذاء نفسه فهو عبارة عن وجبة بسيطة وصحيّة مثل السمك المشوي أو الدجاج مع خضار أو سلطة.

ولفترة الشاي، تأخذ الملكة سندويشات على شكل الأصابع من دون القشور بالإضافة الى البسكويت والكعك والمربى.

أما العشاء فهو تقليدي تتناوله الملكة اليزابيث ويتألف من لحوم وأسماك محلية تقدّم مع صلصة الفطر أو الكريما والويسكي.

وللتحلية، تتناول الفراولة الطازجة والخوخ من الدفيئات الزراعية الخاصة بقصر ويندسور. بالإضافة الى كونها تعشق الشوكولاتة، تنهي الملكة يومها بكأس من الشامبانيا، ذلك وفقاً لـ Business Insider.