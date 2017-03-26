تعرفوا على فوائد فاكهة المانغا المذهلة

تحتوي فاكهة المانغا على الألياف والدهون والبروتينات، والنشويات. وهي غنية أيضاً بالفيتامينات A وB6 وC وK، كما تزخر بمضادات التأكسد وأحماض أوميغا الدهنية المفيدة للدماغ.

وتشير الدراسات إلى أن تناول المانغا يساعد على خفض مستويات الكولسترول والسكر في الدم، وحماية الجسم من الخلايا السرطانية من خلال تعزيز مناعة الجسم وتقوية قدراته الدفاعية. كما تنظم المانغا معدّل الحموضة في الجسم، وتحسن عملية الهضم.

وبما أن فاكهة المانغا غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول داخل جسم الإنسان إلى فيتامين A، فإنها تساعد على زيادة نضارة البشرة وإنتاج الكولاجين ومحاربة التجاعيد، كما تعتبر فعالة في علاج حبّ الشباب، علماً أنه يمكن استخدامها مباشرة على البشرة للتخلص من مشكلة انسداد مسام البشرة، والمانغا غنية أيضاً بالفيتامينات اللازمة لنمو الشعر، فضلاً عن قدرتها على تحسين وصول الأوكسيجين إلى بصيلات الشعر.

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