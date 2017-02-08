تعرفوا على أغنى 10 فنانين في العالم!!

يوجد في جميع أنحاء العالم عدد كبير من الفنانين الذين يتفوقون على غيرهم في المهارة والموهبة في الغناء أو الرقص أو التمثيل وغيرها من المجالات الفنية.

ترف جوني ديب يوقعه في أزمة مالية

ولتفانيهم في عملهم يكتسب أولئك الفنانون عددا كبيرا من الجمهور المشجع لهم وللفن الذي يقدمونه من جميع أنحاء العالم، ومع تحقيق النجاحات الفنية يتمكن الكثيرون من تحقيق النجاحات المادية وكسب ملايين الدولارات لقاء أعمالهم.

وقام موقع “wonderslist” بترتيب قائمة أغنى 10 فنانين في العالم للعام 2016 وهم:

1- جيري ساينفيلد:

جيري ساينفيلد من أشهر الممثلين الكوميديين الأميركيين وقد أكسبته أدواره الكوميدية شهرة عالمية، وقد حقق ثروة هائلة تقدر بـ 820 مليون دولار مما يجعله أغنى فنان في العالم اليوم.

2- لاري ديفيد:

لاري ديفيد هو ممثل كوميدي أميركي، وقد ساعدته موهبته في أن يصبح أحد أشهر نجوم الكوميديا وقد حقق ثروة تقدر 800 مليون دولار بفضل نجاح أعماله.

3- مادونا:

تعد مادونا من أكثر الفنانين نجاحا في العالم بفضل ألبوماتها وأغانيها بالإضافة إلى الأفلام التي شاركت فيها وحققت نجاحا تجاريا في شباك التذاكر، وأكتسبت مادونا خلال حياتها الفنية ثروة تقدر بـ800 دولار.

4- شاروخان:

يعرف شاروخان بأنه أشهر نجوم السينما الهندية، وهذا النجم الهندي هو واحد من أكثر الممثلين نجاحا في العالم. وبالإضافة إلى التمثيل يعمل شاروخان في إنتاج الأفلام وغيرها من الأعمال المتعلقة بصناعة السينما، وقد جاء نجم بوليوود في المركز الرابع بقائمة أغنى فناني العالم بثروة تبلغ 600 مليون دولار.

5- جاي زي:

شون كوري كارتر، والمعروفة باسم جاي زي، هو مغني راب أميركي، حقق بنجاح أعماله شهرة في جميع أنحاء العالم، وقد حصل طوال مسيرته الفنية وحى الآن على 21 جائزة من جوائز غرامي، وقد حقق ثروة تقدر بـ 550 مليون دولار.

6- مات غرونينغ:

مات غرونينغ هو رسام كاريكاتير أميركي شهير للغاية بفضل أعماله في صناعة السينما والتلفزيون، أهمها السلسلة الشهير للرسوم المتحركة “عائلة سمبسون”، وقد أكسبه عمله في الرسوم شعبية كبيرة فضلا عن العديد من الجوائز والثروة التي حققها والتي تقدر بـ 500 مليون دولار.

7- توم كروز:

يتمتع توم كروز بشعبية كبيرة وهو أحد أهم نجوم السينما الأميركية ويعروف بأداءه لأدوار ناجحة للغاية، ويبدو ان تلك الأدوار قد حققت له إيرادات عالية وأكسبته ثروة تقدر بـ480 مليون دولار.

8- بيونسي:

بيونسيه هي ممثلة ومغنية وملحنة وكاتبة أغان، وتحظى أعمالها الغنائية وأفلامها بشهرة عالمية، فضلا عن أن الحفلات الموسيقية التي تقيمها والجولات العالمية تحقق نجاحا جماهيريا كبيرا وهو ما مكنها من تحقيق ثروة تقدر بـ480 مليون دولار.

9- تايلور بيري:

يمتلك الممثل الأميركي شعبية في جميع أنحاء العالم بفضل أعماله السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، وعلى الرغم من أن بداياته في المجال الفني كانت متواضعة باعتبار أنه جاء من حي فقير إلا أنه تمكن من تحقيق الشهرة والثروة منذ قيامه بدور البطولة في فيلمه الأول “مذكرات امرأة غاضبة” والذي أدى فيه دور امرأة. ليجذب الأنظار إلى موهبته ويجمع ثروة تقدر بنحو 400 مليون دولار.

10- جوني ديب:

يعد جوني ديب من الشخصيات المعروف جدا بسبب الأدوار والشخصيات المختلفة التي قدمها في حياته المهنية حتى الآن، وقد حققت معظم أفلامه نجاحا تجاريا كبيرا.

وقد قدم ديب، الممثل الأميركي، تجارب مع مختلف أنواع الأفلام بما في ذلك الأفلام الخيالية والكوميدية ​​وأفلام المغامرة والرومانسية والرسوم المتحركة، ويعد ديب أحد أغنى الفنانين بالعالم بثروة تقدر بـ 400 مليون دولار، وهو يحتل المركز العاشر في قائمة أغنى المشاهير.