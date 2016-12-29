تعرض 3 شبان لعملية سلب على طريق الجومة في وادي الاسطوان في عكار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تعرض ثلاثة شبان من بلدة الدورة هم: و.ض، ز.ح، ا.ح الى عملية سلب على طريق الجومة – الدريب في منطقة وادي الاسطوان.
فقد قام ثلاثة مسلحين ملثمين بإجبار الشبان الثلاثة بقوة السلاح على مغادرة سيارة الرابيد التي كانوا يستقلونها، كما جردوهم من هواتفهم الخلوية وفروا.
وقد حضرت الى المكان دوريات للجيش وقوى الامن الداخلي وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.
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