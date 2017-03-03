تعديل موعد اقامة مباراة الانصار والنبي شيت ضمن الاسبوع 19

اعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم عن تعديل توقيت مباراة النبي شيتوالانصار المقررة نهار السبت 2017/3/4 على ملعب النبي شيت في اطار الاسبوع التاسع عشر لبطولة دوري ألفا لتصبح الساعة 3 بدلاً من الساعة 2.15

مشاركة 0