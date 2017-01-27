تعثر صفقة انتقال نجم فولفسبورغ الى يوفنتوس

رفض نادي فولفسبورغ الألماني العرض الذي تقدم به مسؤولو يوفنتوس الإيطالي، لضم اللاعب البرازيلي لويس غوستافو Luiz Gustavo، خلال الفترة المتبقية من سوق الإنتقالات الشتوية.

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الايطالية الى أن عرض يوفنتوس كان بصيغة انتقال اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو، مع إمكانية الشراء بشكل كامل مقابل 13 مليون أخرى، فيما يطلب مسؤولو فولفسبورغ بيع اللاعب وبشكل كامل منذ البداية مقابل 15 مليون يورو.

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