تعادُل مثير لأرسنال مع بورنموث

قلب ارسنال تخلفه بثلاثية نظيفة الى تعادل 3-3 مع مضيفه بورنموث الثلاثاء في المرحلة العشرين من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وفشل ارسنال باستعادة المركز الثالث من مانشستر سيتي، وابتعد بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر الذي يختتم المرحلة على ارض جاره توتنهام الاربعاء.

على ملعب “فيتاليتي” وامام 11 الف متفرج، جاءت بداية المباراة كارثية للاعبي المدرب الفرنسي ارسين فينغر، فتخلف المدفعجية بهدفي تشارلي دانيالز (16) وكالوم ولسون (21 من ركلة جزاء).

وسجل بورنموث في شوط واحد هدفين في مرمى ارسنال، اي اكثر من مجموع اهدافه (1) في اربع مباريات ضده في مختلف المسابقات.

وفي الشوط الثاني عمق الاسكتلندي راين فرايزر جراح الضيوف بتسجيله الهدف الثالث من مسافة قريبة في شباك الحارس التشيكي المخضرم بيتر تشيك (58).

وبدا ارسنال في طريقه الى هزيمة تاريخية على ارض بورنموث، بيد انه بدأ برحلة تقليص الفارق بهدف التشيلي اليكسيس سانشيس برأسه من مسافة قريبة بعد كرة عرضية (70).

بعدها بخمس دقائق، سجل مهاجمه الاسباني لوكاس بيريز الهدف الثاني بتسديدة يسارية في الزاوية اليسرى البعيدة لمرمى الحارس البولندي المخضرم ارتور بوروتس (75).

وارتفعت حظوظ ارسنال بالمعادلة بعد طرد لاعب بورنموث سايمون فرانسيس لعرقلته الويلزي ارون رامسي (83).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، استغل الفرنسي اوليفييه جيرو عرضية تابعها برأسه ذكية في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى بورنموث مسجلا هدف التعادل (90+2).

وهذه اول مرة يتمكن ارسنال من تعديل النتيجة بعد تخلفه بثلاثية في البرميير ليغ.

وعاد الى تشكيلة ارسنال قلب دفاعه الالماني شكودران مصطفي، فيما غاب مواطنه لاعب الوسط مسعود اوزيل بسبب المرض.

وفي مواجهة في وسط اللائحة، تخطى ستوك سيتي ضيفه واتفورد 2-صفر محققا فوزه الاول في 6 مباريات ليرتقي الى المركز الحادي عشر.

سجل للفائز راين شوكروس (45) وبيتر كراوتش (49).

وعاد سوانسي سيتي الذي عين بول كليمنت مدربا له خلفا للاميركي بوب برادلي المقال من منصبه، بفوز صعب وثمين من ارض كريستال بالاس 2-1.

وهذا الفوز الاول لسوانسي بعد 4 خسارات متتالية، وتحقق بفضل هدف الفي موسون (42) والاسباني انخيل رانغيل (88)، فيما سجل لكريستال بالاس ويلفريد زاها (83).

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 49 نقطة من 19 مباراة

2- ليفربول 44 من 20

3- مانشستر سيتي 42 من 20

4- ارسنال 41 من 20

5- توتنهام 39 من 19

مانشستر يونايتد 39 من 20