تظاهرات وسط بغداد احتجاجا على الخروقات الأمنية

بعد التفجيرات التي باتت شبه يومية في بغداد، وكان آخرها، الأحد، حيث استهدف تفجيران سوقين شعبيين شرقي العاصمة العراقية، تظاهر عدد من أهالي مدينة الصدر مساء الأحد في ساحة التحرير وسط بغداد، احتجاجاً على الخروقات الأمنية المتواصلة في العاصمة وفي مدينة الصدر تحديداً.

إلى ذلك، دعا الأهالي العراقيون إلى تظاهرات كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدلاً من السكوت.

يذكر أن انتحاريا فجّر نفسه في وقت سابق الأحد في سوق مزدحمة للخضار في منطقة البلديات ذات الأغلبية الشيعية بشرق بغداد، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح العشرات. وأتى هذا الانفجار بعد انفجار سيارة ملغمة في سوق آخر أسفر عن مقتل 13 شخصا.

المصدر: العربية