تظاهرات صاخبة في شوارع اميركا.. وترامب: المحتجون سبب الفوضى

فيما لا تزال التظاهرات الصاخبة تجوب الولايات المتحدة الاميرية، رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجدداً الاتهامات بأن مرسومه الذي يقيد دخول مسافرين من 7 دول، تسبب بحدوث فوضى في المطارات الاميركية.

وقال في تغريدة ان “المشاكل الكبيرة التي حدثت عند المطارات تسبب بها عطل في اجهزة كومبيوتر دلتا، والمحتجون ودموع السناتور شومر”، في اشارة الى زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الذي قطع وعدا أمس بالوقوف في وجه المرسوم ترامب.

وقلل ترامب من “أهمية احتجاز 109 اشخاص من بين 325 الف شخص وصلوا الى الولايات المتحدة”، مضيفا ان الرئيس الجديد لوزارة الامن القومي جون كيلي اكد له ان “كل شيء يسير على ما يرام مع مشاكل قليلة. اجعلوا اميركا آمنة مرة اخرى”.

واضاف في تغريدة اخرى: “البحث عن ارهابيين قبل دخولهم الى بلادنا ليس امرا لطيفا. كان هذا جزءا كبيرا من حملتي”.

في سياق متصل، تتواصل ردود الفعل الدولية الغاضبة ضد قرار ترامب، القاضي بمنع رعايا سبع دول من السفر إلى الولايات المتحدة.

طالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب العراقي الأحد حكومة البلاد بمعاملة الولايات المتحدة بالمثل.

وقال النائب حسن شويرد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، لوكالة فرانس برس “طالبنا الحكومة العراقية بشكل واضح بالتعامل بالمثل في كل الأمور التي تحصل مع الولايات المتحدة، لان العراق بلد لديه سيادة، مع أننا نتطلع أن تكون لدينا علاقات طيبة مع الولايات المتحدة”.

وفي السودان، البلد الآخر المعني بالمرسوم، أعربت وزارة الخارجية عن أسفها لصدور هذا القرار بعد الرفع “التاريخي” للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

وفيما أعلنت الأمم المتحدة أن القرار غير قانوني، شددت منظمةُ التعاون الإسلامي على أنّ الحظرَ يقوّي شوكة العنف والإرهاب.

وذكر زيد رعد الحسين، رئيس مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بأن التمييز بين الأشخاص بناء على جنسياتهم يتعارض مع القانون الدولي الإنساني”، في مؤشر على مرسوم ترامب بشأن الهجرة.

وأضاف الحسين أن هذا القرار يمثل “حظرا لئيما سيؤدي إلى فقدان الكثير من الموارد التي من الممكن الاستفادة منها في محاربة الإرهاب”.

في حين، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن قرار ترامب بوقف إعادة توطين اللاجئين السوريين سيعرض أرواحهم للخطر.

وأضافت فى بيان: “الأمر التنفيذى للرئيس سيبقي الناس محاصرين فى مناطق الحرب، معرضا حياتهم بشكل مباشر للخطر”.