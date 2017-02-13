تطبيق جديد بديل عن حبوب منع الحمل.. تعرفي عليه!

تم ابتكار تطبيق جديد، تم اعتماده رسميا، من شركة رقابة ألمانية تابعة لوزارة الصحة، كوسيلة بديلة عن حبوب منع الحمل، بعد أن تم تجربته على مليون امرأة.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن تطبيق “AN APP” يعتمد على قياس درجة حرارة المرأة يوميا ليتمكن من التنبؤ بالأيام التي يمكن للمرأة ممارسة الجنس فيها من دون استخدام وسائل منع الحمل.

ويقول مصممو التطبيق أنه تم تجربته على مليون امرأة وأنه أثبت فعاليته مثل حبوب منع الحمل. ويمتلك التطبيق “شهادة جودة” من شركة رقابة ألمانية تابعة لوزارة الصحة لاختبار سلامة العقاقير والأجهزة الطبية الجديدة.

ويعتبر هذا التطبيق هو الأول الذي تتم الموافقة عليه طبيًا في مجال منع الحمل.

إلا أن خبراء بريطانيون شككوا في هذه الادعاءات، وطالبوا بإجراء اختبارات أكثر صرامة، محذرين من أن وصف تطبيق على أنه جهاز طبي لا يضمن فعاليته في منع الحمل.