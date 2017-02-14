تطبيق “أوبر” يفضح رجل أعمال فرنسي أمام زوجته

رفع رجل أعمال فرنسي، دعوى قضائية على شركة “أوبر”، متهما إياها بالتسبب في طلب زوجته للطلاق، على اعتبار أن التطبيق الهاتفي لخدمة السيارات، جعلها تكتشف أمر خيانة تورط فيها، مع سيدة أخرى.

وبدأت المسألة حين دخل الرجل إلى تطبيق “أوبر” من هاتف زوجته، عبر حسابه الشخصي ثم قام بتسجيل الخروج، لكن معلومات عن رحلاته وتنقلاته، ظلت تصل باستمرار إلى زوجته بسبب ثغرة في التطبيق، فاكتشفت تردده على سيدة أخرى.

ويقول محامي الرجل، إن الثغرة الموجودة في تطبيق “أوبر” بفرنسا، تسببت بمشكلة عائلية كبيرة، مطالبا بتعويض قدره 48 مليون دولار، وفق ما نقل موقع “ّذا فيرج”.

من ناحيتها، رفضت الشركة، الإدلاء بتصريح بشأن الحادثة، قائلة إنها لا تعلق على الأمور التي تهم الحياة الشخصية للأفراد، لاسيما حين تكون ثمة إجراء قضائي للطلاق بين زوجين.

ونبهت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إلى وجود ثغرة فعلية في تطبيق “أوبر” على آيفون، فحين يدخله المستخدم بحسابه، ثم يسجل الخروج، يستمر الجهاز في تقديم معلومات عن الحساب.

وبوسع هاتف “آيفون”، أن يستمر في تلقي معلومات عن التنقلات، بعد تسجيل الخروج من تطبيق “أوبر”، ويعرف بأمر كل رحلة وتوقيتها، فضلا عن رقم لوحة السيارة واسم السائق.