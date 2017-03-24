تصفيات كأس العالم 2018: ثلاثية باولينيو وعبقرية نيمار تقودان البرازيل للانتصار برباعية على الأوروغواي

حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا على حساب نظيره، الأوروغواي، بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، خلال المباراة التي جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في الجولة الـ 13، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، روسيا 2018.

تقدم منتخب الأوروغواي بالهدف الأول عن طريق إدينسون كافاني، في الدقيقة 8 من زمن المباراة، من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح نجم باريس سان جيرمان، قبل أن يتعادل “السامبا” في الدقيقة 18، بصاروخية باولينيو جونيور.

وفي الدقيقة 52، تمكن باولينيو من تسجيل هدف التقدم للضيوف، ليترجم بعدها نيمار دا سيلفا، سيطرة “السامبا” ويسجل الهدف الثالث على طريقته الخاصة، وتحديدًا في الدقيقة 75.

وعاد باولينيو للتسجيل مرة أخرى، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من زمن المباراة، إذ أحرز الهدف الثالث له والرابع للبرازيل، بعد عرضية نموذجية من داني ألفيس.

وبذلك يعزز منتخب البرازيل صدارته لجدول ترتيب المجموعة، ويقترب أكثر من التأهل إلى نهائيات “مونديال روسيا”، بعدما ارتفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما تجمد رصيد الأوروغواي عند 23 نقطة، محتلًا المركز الثاني.