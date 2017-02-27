تصريحات سيميوني بعد الخسارة امام برشلونة

اشاد المدرب الارجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في الاداء الذي قدمه فريقه بالرغم من الخسارة التي تعرض لها امام فريق برشلونة في الجولة الـ 24 من الدوري الاسباني لكرة القدم .

وفي حديث له ، قال سيميوني :”لم أر أن التعب أثر على الفريق ، الشوط الأول كان جيدًا جدًا إذ كان بإمكاننا تسجيل هدف لتسير المباراة في صالحنا ولكن هذا لم يحدث ، ونحن لم نشتت الكرة بشكل مطلوب في لعبة مختلطة”.

وأضاف :”هدف النادي لم يتغير منذ أن وصلت إلى هنا ، نحن الآن نفكر في لاكورونيا وفالنسيا ، سنصل إلى المباريات الخمس الأخيرة وسنرى في أي مركز نكون”.