تصريحات انشيلوتي ونوير قبل مواجهة الارسنال

كشف المدرب الايطالي لنادي بايرن ميونخ الالماني كارلو أنشيلوتي عن رغبة فريقه في تحقيق الفوز خلال المباراة المرتقبة أمام ارسنال الانكليزي في دور الـ 16 من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم .

وخلال تصريحات له ، قال انشيلوتي :” هدفنا دائما هو تحقيق الأفضل في كل مسابقة نخوضها”.

من جانبه قال الحارس مانويل نويل :”بالطبع نتطلع للعب في دوري الأبطال ، ولمواجهة منافس على مستوى عال ، وخوض مباراتين جيدتين”.