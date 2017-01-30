تشيلسي يقترب من بديل كورتوا

يبدو أن تشيلسي الانكليزي يستعد بقوة لمرحلة ما بعد رحيل حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، والمتوقع أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وترددت تقارير خلال الفترة الماضية عن صفقة انتقال كورتوا إلى الملكي، حيث يرغب الفرنسي زين الدين زيدان في الاستعانة بخدمات الحارس الدولي البلجيكي نتيجة عدم قناعته بالحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي اهتز مستواه بشدة في الفترة الأخيرة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن تشيلسي يستهدف التعاقد مع الحارس الإيطالي سلفاتوري سيريغو المنتقل على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إشبيلية الإسباني هذا الموسم.

وتشير الصحيفة إلى أن سيريغو البالغ من العمر 30 عاماً سيكون متاحاً للانتقال إلى البلوز، دون أن تتكلف خزائن متصدر البرمييرليغ الكثير من الأموال مقابل إتمام الصفقة.

ويرغب تشيلسي في منح الحارس الثاني أسمير بيغوفيتش فرصة الرحيل بحثاً عن نادٍ جديد، ولكنهم يرغبون أولاً في الحصول على خدمات سيريغو.