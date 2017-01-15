تشيلسي يطمح الى ضم مولر في حال رحيل كوستا

حدد نادي تشيلسي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني،توماس مولر ، بديلاً للتعاقد معه في حال قرر الإسباني دييغو كوستا، مهاجم البلوز، الرحيل إلى الدوري الصيني.
واستبعد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، كوستا من مواجهة ليستر سيتي، بعد أن تشاجر الأخير مع أحد أفراد الطاقم الطبي للبلوز.
وقالت صحيفة “إكسبريس” إن تشيلسي يسعى لضم مولر غير السعيد في البافاري مقابل 75 مليون جنيه استرليني، في حال رحيل دييغو كوستا.
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