تشيلسي يستسلم أمام كورتوا ويعثر على البديل في إيطاليا

أكدت تقارير إسبانية ، أن حارس نادي تشيلسي الإنكليزي، البلجيكي تيبو كورتوا يستعد للرحيل عن الفريق اللندني نهاية الموسم الحالي.

وأشارت وسائل إعلامية في إسبانيا إلى أن نادي ريال مدريد، هو الخيار الأبرز الذي يسعى لضم كورتوا الصيف المقبل، بعد أن رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الحظر عن الفريق وسمح له بإجراء تعاقدات الصيف المقبل، وقد تردد أن كورتوا أبلغ زملاؤه في تشيلسي أنه يستعد للرحيل إلى ريال مدريد.

وتزامنًا مع هذه التقارير، أكدت أخرى إيطالية اهتمام نادي تشيلسي بالحارس الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما، حارس نادي ميلان والمنتخب الإيطالي، وفقًا لما ذكر موقع “إيتاليان فوتبول ديلي” الإيطالي.

ويضع أنطونيو كونتي المدير الفني الإيطالي لنادي تشيلسي، عينه على مواطنه دوناروما الذي يقدم مستويات مذهلة مع ميلان منذ الموسم الماضي، وأصبح حارسًا أساسيًا في الفريق، كما أصبح لاعبًا دوليًا للمنتخب الإيطالي الاول وهو لم يبلغ 18 عامًا بعد.

ولم يقم دوناروما حتى الآن بتمديد عقده مع نادي ميلان، ولا تزال هناك بعض الشكوك حول تمديد عقده مع الفريق، خاصة مع اقتراب قدوم المُلاك الصينيين الجدد للنادي الإيطالي.