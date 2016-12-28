تشيلسي يريد تشيتشاريتو في الشتاء

كشفت مصادر صحفية ان ادارة نادي تشيلسي الانكليزي ابدت رغبتها الكبيرة في التعاقد مع المكسيكي خافيير هيرنانديز “تشيتشاريتو” مهاجم فريق باير ليفركوزن الالماني خلال فترة الانتقالات المقبلة .

واضافت هذه المصادر أن تشيلسي يريد تقديم عرض مالي بقيمة 34 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع تشيتشاريتو ليكون بديلاً للبلجيكي باتشواي الذي خرج من حسابات المدرب الايطالي انطونيو كونتي هذا الموسم .