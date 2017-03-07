تشلسي يواصل زحفه بثبات نحو استعادة اللقب

واصل تشلسي زحفه بثبات نحو استعادة اللقب بفوزه المستحق على جاره وست هام يونايتد 2-1 الاثنين في الدربي اللندني على الملعب الاولمبي في عاصمة الضباب في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الانكليزي.

ومنح الدولي البلجيكي إدين هازار التقدم لتشلسي في الدقيقة 25 اثر هجمة مرتدة قادها مع الدولي الاسباني بدرو رودريغيز قبل ان يمرر له الاخير كرة على طبق من ذهب خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالحارس الايرلندي دارين راندولف وتابعها بيمناه زاحفة داخل المرمى.

وهو الهدف الحادي عشر لهازار هذا الموسم.

وعزز الدولي الاسباني الاخر دييغو كوستا بالهدف الثاني مستغلا كرة من ركلة ركنية تابعها بفخذه الايمن من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (50).

وهو الهدف السابع عشر لكوستا هذا الموسم وارتقى الى المركز الثالث على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم جاره اللندني ارسنال الدولي التشيلي اليكسيس سانشيز بفارق هدفين عن مهاجم جاره اللندني الاخر توتنهام هاري كاين المتصدر وهدف واحد خلف مهاجم ايفرتون الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقلص الارجنتيني مانويل لانزيني الفارق من تسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه تمريرة من الدولي الغاني اندريه ايوو، بديل الدولي الجزائر سفيان فغولي، فاسكنها على يمين الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا (90+2).

وهو الفوز الـ21 لتشلسي هذا الموسم والتاسع له في 14 مباراة خارج قواعده فعزز موقعه في الصدارة برصيد 66 نقطة واعاد الفارق الى 10 نقاط بينه وبين مطارده المباشر جاره اللندني الاخر توتنهام الذي كان تغلب على ضيفه ايفرتون 3-2 امس الاحد.

ويسير تشلسي بثبات نحو استعادة اللقب الذي فقده الموسم الماضي لصالح ليستر سيتي، والظفر بلقبه الاول بقيادة مدربه الايطالي انطونيو كونتي في موسمه الاول معه علما بانه بلغ ايضا ربع النهائي من مسابقة الكأس المحلية حيث يستضيف مانشستر يونايتد الاثنين المقبل.

في المقابل، مني وست هام يونايتد بخسارته الثانية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 33 نقطة بفارق نصف رصيده خلف تشلسي، وتراجع الى المركز الحادي عشر.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 66 نقطة من 27 مباراة

2- توتنهام 56 من 27

3- مانشستر سيتي 55 من 26

4- ليفربول 52 من 27

5- ارسنال 50 من 26