تشلسي يتحضر جدياً لمواجهتي ليفربول وارسنال بفوزه على هال سيتي 2-0

تربع تشيلسي على صدارة الدوري الانكليزي الممتاز “برمييرليغ” بفوز مثير على هال سيتي في “ستامفورد بريدج” في ختام الاسبوع الثاني والعشرين من البطولة.

وابتعد البلوز في الصدارة بفارق 8 نقاط عن ملاحقه المباشر ارسنال، ضمن المرحلة التي شهدت سقوط أندية كبار مثل ليفربول بالخسارة من سوانسي سيتي وكتفاء كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام ومانشستر سيتي بالتعادل المخيب.

واستطاع رجال المدرب الايطالي أنطونيو كونتي في السيطرة على مجريات اللقاء، الذي شهد عودة النجم الاسباني دييغو كوستا بعد غيابه عن الملاعب بسبب الاصابة بعد أن قيل أنه بسبب رغبة كوستا في الرحيل عن النادي، وسجل لكوستا عودة كبيرة بهدف ذهبي افتتح فيه التسجيل للبلوز بعد أن ظلت النتيجة على التعادل السلبي حتى الدقيقة السابعة من الوقت المضاف للشوط الأول، مستفيدا من تمريرة زميله فيكتور موزيس. وكان شهد الشوط الأول تعرض لاعب هال سيتي راين ماسون لاصابة، استدعى نقله على الحمالة وعوض غيابه اللاعب ميلر.

في الشوط الثاني، واصل تشيلسي خوض اللقاء بايقاع عال على مستوى الهجوم، فيما سجلت محاولات جريئة للفريق المنافس في أكثر من مناسبة، كان منها لداوسون وميلر. وترجم مجددا البلوز ضغطهم بهدف ثان سجله المدافع غاري كاهيل برأسية بعد تمريرة ذهبية من الرسام سيسك فابريغاس من ركلة حرة في الدقيقة 81، وينتهي بعدها اللقاء بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة.

ويواصل تشيلسي انفراده في صدارة الدوري الممتاز، للأسبوع العاشر على التوالي، وموسعا الفارق مع أقرب منافسيه، قبل المواجهة النارية المنتظرة مع ليفربول بعد عشرة أيام في “انفيلد” ضمن الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز.