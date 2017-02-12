تشكيلة برشلونة لمواجهة سان جيرمان في دوري الأبطال

أعلن مدرب برشلونة لويس إنريكي قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة باريس سان جيرمان الثلاثاء المقبل على ملعب الأمراء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال اوروبا.

ويغيب عن برشلونة للإصابة خافيير ماسكيرانو، أليكس فيدال وأردا توران، بينما يعود جيرارد بيكيه ورافينيا الذي تدرب الأحد بالقناع الجديد له بعدما حصل على التصريح الطبي.

وتعرض برشلونة، لضربة موجعة السبت خلال مواجهة ألافيس، بإصابة أليكس فيدال لاعب خط الوسط، بخلع في كاحل القدم، ليغيب عن صفوف الفريق لـ5 أشهر.

وضمت القائمة كلًا من تيرشتيغن، سيليسين، ماسيب، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو، دينيس سواريز، إنييستا، سواريز، ميسي، نيمار، رافينيا، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، ديني، روبيرتو، أندريه غوميز، أومتيتي، ماتيو، ألينا ونيلى (رديف).