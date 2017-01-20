تشابك بالأيدي بين لاعبين جزائريين ورئيس الاتحاد إلى المستشفى

ذكرت وسائل اعلام جزائرية أن شجارا قويا وقع بين اللاعبين إسلام سليماني وياسين كادامورو في تدريبات الخضر، قبل مواجهة تونس في الجولة الثانية من بطولة كأس أمم افريقيا 2017 .

وأوضح المصدر أن الشجار إلى حد التشباك بالأيدي قبل تدخل بقية اللاعبين وأفراد الطاقم الفني.

وعبّر رئيس الاتحاد الجزائري محمد روراوة عن غضبه الشديد من تصرف اللاعبين عند عودتهم إلى الفندق، محملا المدرب جورج ليكنز جزءا من المسؤولية بسبب انفلات الأعصاب.

في هذا الوقت، تعرض روراوة لنوبة صحية مفاجئة، وسافر سريعًا إلى إحدى مستشفيات فرنسا لتلقي العلاج.

ونصح الجهاز الطبي للخضر رئيس اتحاد الكرة، بعدم متابعة مواجهة تونس، وهو ما استجاب له ليسافر إلى فرنسا لإجراء الفحص الطبي عند الطبيب الذي يتابع حالته.