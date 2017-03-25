تغريم الجامعة الأميركية في بيروت 700 ألف دولار.. بسبب حزب الله

توصلت الجامعةُ الاميركية في بيروت الى تسوية مع وزارة العدل الاميركية بعد الدعوى المدنية ضد الجامعة بسبب إجرائهَا تدريبٍ إعلامي بين العامين 2007 و2009 لعاملين في مؤسستين إعلاميتين هما إذاعة “النور” وقناة “المنار” التلفزيونية التابعتين لحزب الله والمُدرجتين على لائحة العقوبات الأميركية للكيانات المرتبطة بالحزب الشيعي.

كما تتضمن الدعوى إدراج الجامعة الأميركية مؤسسة “جهاد للبناء”، الخاضعة أيضا للعقوبات، على لائحتِهَا للمنظمات غير الحكومية.