تسونغا يحرز لقب بطولة مارسيليا الدولية

تمكن لاعب التنس الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف الثاني بالبطولة من احراز لقب بطولة مرسيليا المفتوحة للتنس للرجال بعد تخطي مواطنه بويي.

ففي الدور النهائي للبطولة المقامة في فرسنا ، فاز تسونغا على مواطنه لوكاس بوي المصنف الرابع بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و6-4.