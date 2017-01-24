اختار المركز الدولي للأمن الرياضي النجم الفرنسي ديفيد تريزيغيه سفيرا جديدا لبرنامج “سيف ذا دريم”، المبادرة المشتركة بين اللجنة الأولمبية القطرية والمركز الدولي للأمن الرياضي والتي انطلقت في عام 2012.

وسينضم تريزيغيه إلى نخبة من نجوم العالم يشكلون فريق سفراء البرنامج بقيادة النجم الإيطالي الشهير أليساندرو ديل بييرو، على أن يعمل على تعزيز القيم الإيجابية للرياضة لدى الشباب من خلال المشاريع والمبادرات الرائدة التي يُنفذها في جميع أنحاء العالم.