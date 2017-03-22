ترويج لماراتون صيدا الدولي في«The Spot»

وقال المدير العام للجمعية مروان عرابي ان الهدف من هذا النشاط هو اطلاع الناس من كافة المناطق على هذا الماراتون وما يتضمنه من سباقات لافتا الى انه سيكون جامعاً لمدارس وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني واهلي وافراد، وانه ستكون هناك لقاءات ترويجية مماثلة في مناطق عدة لتشجيع الناس على المشاركة بزخم كبير قبل انتهاء مهلة التسجيل في الأول من نيسان.
من جهتها، قالت مديرة «The Spot» – صيدا ميسا حنوني يعفوري ان هناك اقبال على التسجيل في الماراتون في المركز ليس فقط من صيدا وانما من كل المناطق، ونحاول قدر الامكان ان نقوم بأنشطة مسلية لإستقطاب الناس وتعريفها على هذا السباق في اجواء تفاعلية وحماسية.
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