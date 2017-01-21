ترمب وميلانيا.. الرقصة الأولى (فيديو)

رقص دونالد ترمب وزوجته ميلانيا للمرة الأولى كرئيس وسيدة أولى للبيت الأبيض، في حفلة بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
ورقص الزوجان على أنغام أغنية My Way لـ”فرانك سيناترا” في الحفل الذي أقيم في ليبرتي هول، قبل أن ينضم إليهما أفراد من القوات المسلحة مع زوجاتهم.
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
ديباي: لا أعرف إن كنت سأبقى أم لا
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
مقدمة النشرة المسائية
ناشطون: الثوار يقطعون طريق إمداد النظام الوحيد إلى حلب
Powered By Future Television s.a.l